Llama Claudia Sheinbaum a evitar actos de represión tras desalojo de artesanos en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 12:21:59
Ciudad de México, 9 de diciembre del 2025.- Desde Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo exhortó a las autoridades de Querétaro a privilegiar el diálogo y evitar cualquier acto de represión contra comerciantes en vía pública, tras el reciente desalojo de artesanos indígenas en el Centro Histórico de la capital queretana.

“En cualquier lugar cuando hay comercio en la vía pública, lo que hay que buscar es el diálogo siempre y encontrar la manera en que las personas puedan desarrollar su trabajo, y al mismo tiempo ordenar los espacios públicos, nunca llegar a la represión”, dijo.

El pronunciamiento se dio luego de que se viralizaran imágenes de un enfrentamiento entre inspectores municipales y comerciantes, donde uno de los funcionarios fue señalado por agredir a una mujer indígena.

Ante la gravedad del caso, Sheinbaum anunció que la Secretaría de Gobernación intervendrá directamente para atender la situación, especialmente por el enfoque de derechos humanos y la condición de vulnerabilidad de los grupos indígenas involucrados.

Noventa Grados
