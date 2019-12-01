Liberan vialidades tras más de 9 horas de bloqueos en el Estado de México

Tecámac, Estado de México, a 24 de noviembre de 2025.- Tras permanecer por poco más de 9 horas con bloqueos parciales en diversas vialidades de diferentes municipios en el Estado de México, los transportistas comenzaron a liberar los tramos carreteros.
Al comenzar a retirar las unidades, se permitió el libre tránsito, por lo que las vialidades comenzaron a descongestionarse.
Los tramos que fueron liberados son los siguientes:
- Vía José López Portillo, a la altura del DIF en Ecatepec.
- Carretera federal Texcoco-Lechería en Tecámac, a la altura de la entrada de la Macroplaza y Circuito Exterior Mexiquense.
- Carretera México-Toluca, kilómetro 48 a la altura de plazas outlet.
- Autopista México-Querétaro pasando la caseta de Palmillas, con dirección a la Ciudad de México.
- Plaza de pago de Tepotzotlán (los camioneros en ningún momento afectaron la vialidad, solamente estuvieron haciendo actos de presencia).
- Carretera Teoloyucan-Zumpango, donde estaba un carril libre a la circulación en las inmediaciones del ingreso y salida del Circuito Exterior Mexiquense, a la altura de la Laguna de Zumpango.
- Carretera federal México-Texcoco.
- Autopista México-Puebla.