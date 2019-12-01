Liberan vialidades tras más de 9 horas de bloqueos en el Estado de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2025 a las 18:43:25

Tecámac, Estado de México, a 24 de noviembre de 2025.- Tras permanecer por poco más de 9 horas con bloqueos parciales en diversas vialidades de diferentes municipios en el Estado de México, los transportistas comenzaron a liberar los tramos carreteros.

Al comenzar a retirar las unidades, se permitió el libre tránsito, por lo que las vialidades comenzaron a descongestionarse.

Los tramos que fueron liberados son los siguientes: