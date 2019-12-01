Liberan vialidades tras más de 9 horas de bloqueos en el Estado de México

Liberan vialidades tras más de 9 horas de bloqueos en el Estado de México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2025 a las 18:43:25
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Tecámac, Estado de México, a 24 de noviembre de 2025.- Tras permanecer por poco más de 9 horas con bloqueos parciales en diversas vialidades de diferentes municipios en el Estado de México, los transportistas comenzaron a liberar los tramos carreteros.

Al comenzar a retirar las unidades, se permitió el libre tránsito, por lo que las vialidades comenzaron a descongestionarse.

Los tramos que fueron liberados son los siguientes:

  • Vía José López Portillo, a la altura del DIF en Ecatepec.
  • Carretera federal Texcoco-Lechería en Tecámac, a la altura de la entrada de la Macroplaza y Circuito Exterior Mexiquense.
  • Carretera México-Toluca, kilómetro 48 a la altura de plazas outlet.
  • Autopista México-Querétaro pasando la caseta de Palmillas, con dirección a la Ciudad de México. 
  • Plaza de pago de Tepotzotlán (los camioneros en ningún momento afectaron la vialidad, solamente estuvieron haciendo actos de presencia).
  • Carretera Teoloyucan-Zumpango, donde estaba un carril libre a la circulación en las inmediaciones del ingreso y salida del Circuito Exterior Mexiquense, a la altura de la Laguna de Zumpango.
  • Carretera federal México-Texcoco.
  • Autopista México-Puebla.
Noventa Grados
Más información de la categoria
Quitan la vida a pareja dentro de su casa en la colonia Vicente Guerrero de San Nicolás de los Garza, Nuevo León
Plan Paricutín: suman más de 34 detenidos, 90 kg de estupefacientes asegurados, 9 armas de fuego y se destruyeron 2 campamentos ilícitos
En operativo nocturno revientan red criminal en Álvaro Obregón, Michoacán: Marina, Fiscalía y policías irrumpen en cuatro casas y detienen a 5 personas
Ultiman a un joven al interior de un establecimiento en la colonia del Bosque de Celaya, Guanajuato
Más información de la categoria
El Pelón: el presunto reclutador del caso Manzo, que convertía centros de rehabilitación de Michoacán en fábricas de delincuentes
En operativo nocturno revientan red criminal en Álvaro Obregón, Michoacán: Marina, Fiscalía y policías irrumpen en cuatro casas y detienen a 5 personas
Desmantelan red de trasiego de estupefacientes que operaba en el AICM; dan golpe de más de 90 millones al crimen
"Es falso": Claudia Sheinbaum niega injerencia del Gobierno en triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo
Comentarios