Lanzan Café del Bienestar; es 100% mexicano ¿Cuánto costará?

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 09:45:25

Ciudad de México, a 3 de septiembre 2025.- El gobierno de México dio a conocer las presentaciones y precios del Café Bienestar soluble, el cual es 100 por ciento mexicano.

La encargada de la revelación fue María Luisa Albores González, titular de Alimentación para el Bienestar, quien durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta de México mostró los frascos y los precios de las distintas presentaciones que tendrá este producto.

“No tiene aditivos, ni edulcorantes, es libre de saborizantes, libre de colorantes y su único ingredientes es el café”, explicó la funcionaria federal.

Además, Albores González explicó que se trata de una mezcla de variedades de café y explicó que la totalidad del producto proviene de sistemas agroforestales bajo sombra”.

“Es una mezcla de distintas variedades de café en el que predominan en pergamino y natural arábica. En una pequeña porción tiene el robusta y todo el producto acopiado para el Café Bienestar proviene de sistemas agroforestales bajo sombra”, puntualizó la titular de Alimentos para el Bienestar.

El Café del Bienestar tendrá tres presentaciones, las cuales se podrán encontrar en todas las Tiendas del Bienestar en los próximos días.