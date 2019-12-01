La inflación en México está contenida, asegura Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 10:48:50

Ciudad de México, a 17 de abril 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la inflación general en el país está contenida, a pesar de que el índice subió al 4.59 por ciento en marzo pasado.

En ese sentido, la mandataria mexicana presentó una estrategia para contener el aumento en la inflación.

Dicho plan tiene como base los subsidios a combustibles, acuerdos con productores y cadenas comerciales, así como medidas para mejorar la logística de distribución de alimentos.

Por su parte, el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Lerma Cotera, subrayó que la inflación es una variable clave por su efecto directo sobre el consumo de los hogares y el poder adquisitivo.

En lo que respecta al índice actual, el funcionario federal situó el comportamiento reciente en perspectiva histórica, al recordar episodios inflacionarios significativamente más elevados, como el choque derivado de la liberalización de gasolinas en 2017 y la presión global sobre materias primas tras la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Además, Lerma Cotera atribuyó buena parte del repunte reciente a factores transitorios, especialmente en el componente no subyacente, impulsado por choques de oferta en productos agropecuarios.