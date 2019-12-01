La idea es que sea enviado a México: Claudia Sheinbaum sobre Víctor Álvarez Puga

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 10:42:56

Ciudad de México, 28 de octubre del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dejó en claro que su Gobierno buscará que el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la aclamada conductora Inés Gómez Mont, sea extraditado al país, tras su detención en Estados Unidos.

Cabe recordar que Álvarez Puga tiene una orden de aprehensión vigente en nuestro país, acusado de los delitos de delincuencia organizada y operaciones de lavado de recursos de procedencia ilícita, los cuales fueron presuntamente desviados del erario.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo dijo esperar información de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el caso.

“Estamos esperando toda la información de la Fiscalía, lo pregunté hoy en la mañana en el Gabinete de Seguridad y espero que en unas horas podemos tener toda la información”, indicó.

“La idea es que se envíe a México”, dejó en claro la mandataria mexicana sobre el proceso de extradición.

“Es la Fiscalía quien tiene el caso, para saber exactamente si se está pidiendo extradición, si es deportación, bajo qué condiciones fue detenido y también si está involucrada la persona que dices (Inés Gómez Mont)”, sentenció.