"La FGR necesita una transformación" y mayor transparencia, considera Sheinbaum

Ciudad de México, a 28 de noviembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) requiere de una transformación y mayor transparencia “para el bien” del país, tras la salida de Alejandro Gertz Manero.

“Yo pienso que -es una opinión personal- que la Fiscalía requiere también de una transformación para el bien de México, que sea más transparente. Creo que después eso le va a corresponder el fiscal o la fiscal que vaya a llegar, que vaya a nombrar el Senado“, dijo la gobernante.

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal comentó que será la o el nuevo fiscal quien defina las prioridades al frente de la institución, sin embargo, opinó que dentro de estas deberían de estar el concretar órdenes de aprehensión sobre diversas denuncias de delincuencia organizada y de cuello blanco, así como el combate al contrabando de combustible, pues indicó que esto ayudará a pacificar al país.

“Ya le corresponderá a la fiscal, evidentemente nosotros consideramos temas prioritarios y a nosotros nos interesa mucho ir hacia adelante, garantizar que muchas carpetas de investigación que están abiertas puedan llegar o no de acuerdo con las pruebas, a órdenes de aprehensión sobre distintos temas que nos van a ayudar a pacificar el país, a que haya menos violencia, de delincuencia organizada y también de delincuencia de cuello blanco. Entonces sí nos interesa, pero depende de la fiscal o el fiscal que llegue a definir cuáles son las prioridades y a revisar.”, expresó la presidenta Sheinbaum.