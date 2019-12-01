La FGE de Veracruz, confirma que la muerte de la maestra Irma Hernández, fue a causa de las torturas que sufrió mientras estaba secuestrada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 17:14:19
Xalapa, Veracruz, a 11 de agosto de 2025.- La Fiscalía General del Estado, confirmó que la causa de muerte de la maestra jubilada, Irma Hernández, fue a causa de las torturas que sufrió mientras estuvo secuestrada por un grupo de la delincuencia organizada.

“La privación de la libertad de la víctima, quien era mayor de 62 años fue llevada a cabo por dos o más personas, de manera violenta y con el propósito de obtener un beneficio, alterando su salud por la agresión, tortura y violencia ejercida durante su cautiverio, lo cual ocasionó su muerte”, indicó la Fiscalía. 

La fiscal general de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, destacó que cuatro personas se encuentran detenidas por su presunta relación a este caso, identificados como Víctor Manuel “N”, José Eduardo “N”, Octavio “N” y Jeana Paola “N”, quienes son señalados como responsables del delito de secuestro agravado.

“Ellos de manera inicial fueron detenidos por delitos contra las instituciones y delitos contra la salud, cumplen un proceso penal por esos delitos, están vinculados a proceso, posteriormente se les imputó el tipo penal de secuestro agravado, toda vez que la ley del tipo penal para prevenir y sancionar el secuestro tipifica las conductas que se dieron en este hecho”, expresó la fiscal.

