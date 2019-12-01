La CURP biométrica no es obligatoria, “no, en la ley no está obligatoria, es opcional”: afirmó Claudia Sheinbaum 

Ciudad de México, a 22 de agosto de 2025.- Luego de que el día de hoy, en una conferencia realizada en la Secretaría de Gobernación, el director del Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo), Arturo Arce Vargas, diera a conocer que a partir de octubre empezarán los primeros envíos de la CURP biométrica vía correo electrónico, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó, que este trámite no será obligatorio para nadie, aunque admite que ella cree que es de suma importancia realizarlo, ya que este ayudará en la seguridad de la población, principalmente en los temas de víctimas de violencia y desaparecidos.

“Evidentemente, a nadie se le puede obligar a que lo haga, claro que nosotros creemos que es importante que se haga porque ayuda en muchos temas, y particularmente en los temas relacionados con víctimas de violencia, entonces ayuda en ese caso y en muchos otros, y en particular en el tema desaparecidos”, indicó la mandataria.

“No, en la ley no está obligatoria, es opcional, o sea, la gente decide si da sus datos o no. Como en cualquier caso, uno decide si das tus datos personales o no a partir de lo que ofrece, digamos, la opción de tener una identidad. Así está en la ley y así es”, agregó.

La presidenta dijo que esta nueva identificación permitirá una identificación más segura, tendrá compatibilidad en formato físico y digital, así como la integración en bases de datos nacionales, además de un monitoreo en tiempo real para consultas oficiales.

Estas declaraciones llegan luego de que el anuncio de la CURP biométrica, causara revuelo en las redes sociales, ante esto la mandataria dio a conocer los pros de realizar este trámite, pero reafirma que eso queda en consideración de cada individuo.