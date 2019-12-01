Ciudad de México, a 6 de abril 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que en los siete años que lleva de gobierno el movimiento conocido como la Cuarta Transformación (4T), se ha invertido más en infraestructura educativa en el país de lo que se destinó en las tres últimas administraciones “neoliberales”.

“En siete años se está invirtiendo más de lo que se invirtió en 18 años, esto es lo que nosotros estamos convencidos de que la educación es un derecho. Es realmente la esencia de la 4T y la educación como centro de la transformación”, resaltó la gobernante.

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal detalló que, de 2000 a 2018, es decir, durante los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la inversión pública en ese rubro fue de 341 mil 786 millones; mientras que de 2019 a 2025 ya se alcanzó dicha cifra.

En ese sentido, la mandataria mexicana señaló que se trata de una cifra “histórica” y agregó que el objetivo de su sexenio es realizar una inversión de 350 mil millones de pesos en infraestructura de escuelas públicas desde nivel básico a superior.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, auguró que al final de este sexenio se duplicará la cifra de recursos públicos para las escuelas públicas del país a la que se destinó en los últimos tres sexenios neoliberales.