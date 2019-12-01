Justicia y desolación en el adiós a María del Rosario; su esposo pide responsabilidad ante la tragedia

Justicia y desolación en el adiós a María del Rosario; su esposo pide responsabilidad ante la tragedia
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 10:04:06
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Lázaro Cárdenas, Michoacán, 25 de marzo de 2026.— Familiares y amigos dieron el último adiós a María del Rosario, una de las dos maestras asesinadas en la preparatoria particular Antón Makárenko por un menor de 15 años. El ambiente en el velorio estuvo cargado de  dolor, mezclado con la exigencia de justicia.

El esposo de la docente, Francisco Delgado , compartió la magnitud de la pérdida que ha sufrido la familia. "La verdad estamos muy devastados y justicia es lo que pedimos", declaró, haciendo un llamado a las autoridades. Sobre el responsable, añadió.

"El que ocasionó el atentado es un menor de edad pero ahora sí que las  autoridades  vengan y determinen, justicia es lo que quiero".

María del Rosario, originaria de Arteaga, Michoacán, fue recordada por su esposo como una profesional dedicada y excepcional.

 "Mi esposa era muy querida por todo el plantel y ahorita es lamentable su muerte y partida... Ella es originaria de Arteaga y tiene que ir a despedirse de su familia", comentó.

El dolor de la pérdida se hizo palpable al escuchar las palabras de Francisco ,  "Terminó con  una familia".

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