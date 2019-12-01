Juez concede suspensión a hijos de AMLO contra "cualquier captura", asegura Claudio Ochoa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Septiembre de 2025 a las 11:45:20

Ciudad de México, a 17 de septiembre 2025.- Un juez federal concedió una suspensión contra cualquier captura a Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, según lo asegura el periodista Claudio Ochoa Huerta.

De acuerdo con el trabajador de la comunicación, la suspensión para "Andy" y "Bobby", como los llama su padre, sería promovida por Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald ante el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Zacatecas, aunque no firmó el documento.

Además, no señala señala un domicilio para recibir notificaciones, sino el Hotel Círculo Mexicano, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Según el columnista del medio EL Universal, la suspensión incluye nombres de los presuntos funcionarios ligados a la red de huachicol fiscal, como el contraalmirante Fernando Farías Laguna y Roberto Blanco Cantú, "El señor de los buques", también conocido como Roberto Brown, supuesto dueño de la empresa Mefra Fletes.

Cabe mencionar que los dos hijos mencionados del ex líder de izquierda son los únicos mencionados en el documento judicial que no cuentan con orden de aprehensión vigente.

Ochoa Huerta señaló que el número del expediente 2098/2025 donde se concede la suspensión y se admite el amparo está confirmado en la página del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).