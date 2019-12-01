Jóvenes ruedan por la paz y contra las adicciones en todo México

Jóvenes ruedan por la paz y contra las adicciones en todo México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 07:52:44
Ciudad de México a 11 de agosto de 2025.- El domingo, en el marco del Día Internacional de la Juventud, las y los jóvenes de todo el país, se pusieron los tenis para participar en la Carrera y Rodada por la Paz y Contra las Adicciones que organizó el Instituto Mexicano de la Juventud en coordinación con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), en línea con la Estrategia por La Paz y Contra las Adicciones que impulsa el Gobierno de México de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Esta jornada puso a las juventudes mexicanas a activarse y hacer comunidad en alrededor de 109 carreras que se realizaron en los 32 estados del país, sumando más de 780 kilómetros recorridos en los que participaron más de 120 mil personas de todas las edades.

Aunque la bicicleta fue la protagonista del recorrido de los jóvenes, también se sumaron en patines, trotando con amigos y amigas, familias y hasta con sus mascotas, recordándonos que la transformación se construye desde todas las formas de participación.

La jornada no solo fue deportiva: hubo actividades culturales, activaciones físicas, conciertos, talleres, clases de yoga y, en algunos estados, un pódium especial para las mascotas. Estás actividades demuestran que, cuando la juventud se organiza, el deporte se convierte en una herramienta para prevenir adicciones, fortalecer la convivencia y sembrar una verdadera cultura de paz.

