Joven carga combustible y huye sin pagar; madre encara a empleados en Pachuca

Joven carga combustible y huye sin pagar; madre encara a empleados en Pachuca
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 16:54:18
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Pachuca, Hidalgo, 16 de abril del 2026.- Un incidente en una gasolinera generó tensión luego de que un joven cargara combustible por más de 400 pesos y no realizara el pago correspondiente.

De acuerdo con los reportes, tras la carga de gasolina, el joven no pudo llevar a cabo el pago. Minutos después, llegó una mujer que se identificó como su madre, quien reaccionó de manera confrontativa ante la situación.

El altercado provocó momentos de tensión en el lugar, sin que se lograra resolver el pago. Finalmente, ambos se retiraron del sitio sin cubrir el costo.

Hasta el momento, no se ha informado si el caso fue denunciado ante las autoridades.

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