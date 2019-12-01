“Jerry” ha dejado 5 personas fallecidas en Puebla tras intensas lluvias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 20:52:13
Puebla, Puebla, a 10 de octubre de 2025.- Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla, dio a conocer que hasta el momento van cinco personas fallecidas, ocho sepultadas, así como tres más desaparecidas en la Sierra Norte, Nororiental y Negra de la entidad, esto tras el paso de la tormenta tropical “Jerry”.

Ante la situación, el funcionario estatal arribó a Huauchinango, desde donde pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum Paro, que se le apoyara vía aérea para rescatar a 15 personas que se encontraban atrapadas en los techos de sus domicilios.

Asimismo, durante la comunicación que realizaron vía telefónica, le informó que son alrededor de 80 mil personas las afectadas en al menos 25 municipios del estado.

De las personas que perdieron la vida, indicó que tres decesos fueron dados a conocer de manera inicial dos en Pahuatlán y uno en Tlacuilotepec, y más tarde, se confirmaron dos más, de las cuales se sabe que podrían ser originarias de Xicotepec y Huauchinango.

 

Noventa Grados
