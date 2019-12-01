Jamás permitiremos que Ejército de EEUU pise México, asevera Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 11:45:13

Ciudad de México, a 11 de agosto 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseveró que jamás permitirá la intervención de tropas de Estados Unidos al interior del territorio mexicano.

“Nunca nos subordinamos y jamás permitiríamos que el Ejército norteamericano o alguna otra institución de los Estados Unidos pise territorio mexicano, y que en todo caso si hay un tema de una aeronave que se pide su apoyo para una cosa, se hace no es de ahora es algo que se hace de siempre en condición muy especial”, agregó la jefa del Ejecutivo federal.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana destacó que siempre defenderá la soberanía del país.

“Tiene que quedar muy claro a todos los mexicanos: primero, que nosotros jamás vamos a poner en riesgo nuestra soberanía. Jamás vamos a poner en riesgo la independencia de México, un país libre soberano e independiente”, expuso la gobernante.

Días atrás, el medio estadounidense The New York Times informó que el presidente de EEUU, Donald Trump, firmó una orden secreta en donde instruye al Pentágono a utilizar la fuerza militar contra los cárteles del narcotráfico.