Jamás permitiremos que Ejército de EEUU pise México, asevera Sheinbaum

Jamás permitiremos que Ejército de EEUU pise México, asevera Sheinbaum
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 11:45:13
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 11 de agosto 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseveró que jamás permitirá la intervención de tropas de Estados Unidos al interior del territorio mexicano.

“Nunca nos subordinamos y jamás permitiríamos que el Ejército norteamericano o alguna otra institución de los Estados Unidos pise territorio mexicano, y que en todo caso si hay un tema de una aeronave que se pide su apoyo para una cosa, se hace no es de ahora es algo que se hace de siempre en condición muy especial”, agregó la jefa del Ejecutivo federal.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana destacó que siempre defenderá la soberanía del país.

“Tiene que quedar muy claro a todos los mexicanos: primero, que nosotros jamás vamos a poner en riesgo nuestra soberanía. Jamás vamos a poner en riesgo la independencia de México, un país libre soberano e independiente”, expuso la gobernante.

Días atrás, el medio estadounidense The New York Times informó que el presidente de EEUU, Donald Trump, firmó una orden secreta en donde instruye al Pentágono a utilizar la fuerza militar contra los cárteles del narcotráfico.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Bombardean con drones base de la Policía en Antúnez, municipio de Parácuaro, Michoacán: Es el segundo ataque en menos de una semana
Michoacán: Choque en la Morelia-Charo deja tres heridos
Dictan auto de formal prisión contra presunto responsable del homicidio de dos hombres, ocurrido en Coalcomán, Michoacán 
Resultados de la “Operación Frontera Norte” en seis estados
Más información de la categoria
Bombardean con drones base de la Policía en Antúnez, municipio de Parácuaro, Michoacán: Es el segundo ataque en menos de una semana
Entregado a la FGE, elemento de la Policía Auxiliar por maltrato animal: Bedolla
Desmiente Gobierno de Uriangato masacre en cantina; solo una mujer quedó herida a pesar de la metralla
Cae presunto líder criminal en Sinaloa junto a tres cómplices; viajaban en autos de lujo armados
Comentarios