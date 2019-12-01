Jalisco destinará hasta 12 mil millones de pesos a obras para mejorar el abasto de agua

Ciudad de México, a 21 de octubre de 2026.- El Gobierno de Jalisco y la Federación proyectan una inversión conjunta de hasta 25 mil millones de pesos para atender los problemas de abastecimiento y calidad del agua en la entidad, particularmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El gobernador Pablo Lemus Navarro informó que su administración aportará entre 10 mil y 12 mil millones de pesos para desarrollar obras de potabilización, saneamiento y conducción del recurso, mientras que el gobierno federal destinará entre 12 mil y 13 mil millones de pesos a proyectos de mayor alcance.

Entre las acciones estatales destaca la ampliación y modernización de la Planta Potabilizadora número uno, con una inversión aproximada de 7 mil 500 millones de pesos. También se contempla construir un bypass para trasladar agua desde La Calera hasta dicha instalación, así como nuevos colectores para evitar descargas irregulares de aguas residuales en el canal y la presa de Las Pintas.

Por su parte, la administración federal tendrá a su cargo el acueducto sustituto de Chapala y las obras complementarias de la presa El Zapotillo. Lemus aseguró que los proyectos se financiarán mediante la coordinación de recursos estatales y federales, sin recurrir al endeudamiento público ni privatizar los servicios de agua.