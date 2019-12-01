ISSSTE en Gómez Palacio, Durango se inunda de aguas negras por rotura de tubería

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 13:47:30

Gómez Palacio, Durango, a 27 de marzo 2026.- El Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de Gómez Palacio, Durango se inundó con aguas negras debido a la ruptura de una tubería del drenaje.

En redes sociales circulan imágenes de las instalaciones con la presencia de aguas turbias en múltiples pasillos.

Momentos después, el ISSSTE confirmó la veracidad de las imágenes y detalló que los hechos se desarrollaron en su clínica ubicada en Gómez Palacio.

Además, a través de una tarjeta informativa, la dependencia aseguró que “La situación fue atendida de manera inmediata y ya se encuentra resuelta”.

Igualmente, el ISSSTE aseguró que se reemplazaría la tubería dañada en la clínica de Gómez Palacio con material nuevo.