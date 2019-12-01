ISSSTE en Gómez Palacio, Durango se inunda de aguas negras por rotura de tubería

ISSSTE en Gómez Palacio, Durango se inunda de aguas negras por rotura de tubería
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 13:47:30
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Gómez Palacio, Durango, a 27 de marzo 2026.- El Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de Gómez Palacio, Durango se inundó con aguas negras debido a la ruptura de una tubería del drenaje.

En redes sociales circulan imágenes de las instalaciones con la presencia de aguas turbias en múltiples pasillos.

Momentos después, el ISSSTE confirmó la veracidad de las imágenes y detalló que los hechos se desarrollaron en su clínica ubicada en Gómez Palacio.

Además, a través de una tarjeta informativa, la dependencia aseguró que “La situación fue atendida de manera inmediata y ya se encuentra resuelta”.

Igualmente, el ISSSTE aseguró que se reemplazaría la tubería dañada en la clínica de Gómez Palacio con material nuevo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
A proceso servidores públicos se Chavinda por operación de armas fuera de ley
Ataque armado sacude colonia Morelos de la CDMX: mueren hombre y un menor
Fiscal de Michoacán señala que es complejo acreditar apología del delito en caso Cobaem
Atacan a tiros a individuo en calles de Uruapan, Michoacán
Más información de la categoria
Poder Judicial de Michoacán se pronuncia sobre proceso penal de 11 policías de Ecuandureo
Ataque armado sacude colonia Morelos de la CDMX: mueren hombre y un menor
Ejército se suma al rescate de 4 mineros atrapados en Sinaloa
Cae ‘La Besucona’, presunto líder delincuencial ligado a varios homicidios en CDMX
Comentarios