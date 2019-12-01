Ismael Zambada, Joaquín Guzmán Loera y García Luna están al mismo nivel según la DEA, destaca Sheinbaum

Ciudad de México, a 26 de agosto 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que la Administración para el Control de Drogas de Drogas de Estados Unidos (DEA), colocó “en el mismo nivel” a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública; y los líderes criminales Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada García.

“Lo que más me llamó la atención ayer fue lo que dijo el director de la DEA, dice en su declaración: hemos derribado a tres grandes narcotraficantes: el primero, García Luna; el segundo, el Chapo, y tercero, el Mayo… El director de la DEA pone al mismo nivel a dos conocidos capos de la droga y al que fue secretario de seguridad de (Felipe) Calderón, así lo dijo, tal cual”, aseguró la jefa del Ejecutivo federal.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana reaccionó a la declaración de culpabilidad que realizó el cofundador de El Cártel de Sinaloa, ante una Corte de Nueva York, Estados Unidos.

Por otra parte, la gobernante dejó en claro que sí existe colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad, lo que fue reconocido por la fiscal general de la Unión Americana, Pam Bondi, en una conferencia de prensa.

“Ayer, la propia fiscal de Estados Unidos dijo claramente que hay colaboración con el Gobierno de México en la reducción de los delitos, todo lo que se tiene que hacer contra los grupos de la delincuencia organizada”, sostuvo la presidenta Sheinbaum.

La jefa del Departamento de Justicia de EEUU (DOJ) agradeció al gobierno de México por colaborar con la extradición de otros cincuenta ‘capos’ de distintos cárteles mexicanos en los últimos meses.