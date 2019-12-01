Invita el Gobierno de México a extremar precauciones por el frente frío número 16

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2025.- Ante el frente frío número 16 que generará algunos efectos en varias regiones, el Gobierno de México, a través de la través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se mantiene en constante comunicación con autoridades estatales y municipales, con la finalidad de reforzar los protocolos de prevención, debido al descenso de temperaturas y lluvias.

Asimismo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), indicó que para este martes 25 de noviembre el fenómeno climatológico se extenderá sobre el norte y noroeste del país, provocando chubascos y lluvias puntuales en Nuevo León y Tamaulipas, así como chubascos aislados en Coahuila.

Para el martes 26 de noviembre el sistema se verá reforzado por una masa de aire polar, por lo que se desplazará hacia el noreste y oriente del país, y ocasionará un descenso en la temperatura, lluvias fuertes a muy fuertes en la región, lluvias puntuales intensas en algunas zonas de Puebla y Veracruz, así como rachas de “Norte” de hasta 80 km/h en costas de Tamaulipas, Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Mientras que para el jueves 27 de noviembre, el fenómeno meteorológico se extenderá en la Península de Yucatán y el sureste del Golfo de México e interactuará con un canal de baja presión, por lo que se esperan lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz y Oaxaca, además de la persistencia de “Norte” en el litoral del Golfo de México, Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como un ambiente frío a muy frío.