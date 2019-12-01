Invita Claudia Sheinbaum al rey Felipe VI a México para el Mundial de Fútbol 2026

Ciudad de México, a 18 de marzo de 2026.- En el marco de la próxima Copa del Mundo que tendrá como sede a México, la presidenta Claudia Sheinbaum extendió una invitación formal al rey Felipe VI para que asista al evento deportivo, previsto del 11 de junio al 19 de julio.

De acuerdo con fuentes de la Casa Real española, la mandataria envió una carta en la que destaca que este encuentro futbolístico representa una oportunidad significativa para reforzar los lazos históricos entre ambas naciones, destacando la cercanía construida a lo largo del tiempo a partir de la lengua, la cultura y una memoria compartida marcada por la solidaridad y el entendimiento mutuo.

La invitación fue bien recibida por la Casa del Rey, que expresó su disposición positiva ante la posibilidad de que el monarca visite territorio mexicano durante la justa deportiva, en el contexto de la relación de amistad que mantienen México y España.

El documento, fechado el 3 de febrero, fue recibido oficialmente el 24 de febrero en el Palacio de la Zarzuela, residencia oficial de la familia real española.