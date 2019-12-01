Interceptan en Jalisco cargamento de 105 hormigas reina ocultas en juguetes; iban rumbo a Asia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Julio de 2026 a las 08:31:19

El Salto, Jalisco, 19 de julio de 2026.- Autoridades ambientales frustraron el envío ilegal de 105 hormigas reina cosechadoras que pretendían ser enviadas a Laos, ocultas en pequeños tubos de ensayo incrustados dentro de juguetes de plástico.

El paquete fue detectado en una empresa de paquetería ubicada en el municipio de El Salto y estaba declarado falsamente como "figuras de colección", lo que permitió que personal especializado interviniera para inspeccionar el contenido.

Tras el aseguramiento, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que 87 hormigas sobrevivieron y fueron liberadas posteriormente en un Área Natural Protegida, mientras que 18 ejemplares murieron durante el traslado.

Las hormigas reina cosechadoras desempeñan un papel fundamental en los ecosistemas al contribuir a la dispersión de semillas y la aireación del suelo. Sin embargo, también son altamente cotizadas en el mercado ilegal internacional, donde son utilizadas para crear colonias artificiales y pueden alcanzar precios de decenas o incluso cientos de dólares por ejemplar.

La Profepa inició las investigaciones correspondientes para identificar y sancionar a los responsables de este presunto caso de tráfico ilegal de vida silvestre.