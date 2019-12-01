Intensas lluvias dejan al menos 23 muertos y 8 desaparecidos en todo el país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2025 a las 07:47:02

Ciudad de México, a 11 de octubre 2025.- Al menos 23 personas perdieron la vida y ocho más están reportadas como desaparecidas luego de las intensas lluvias e inundaciones que se registraron en días pasados en 31 de los 32 estados del país, de acuerdo con información oficial.

Las personas fallecieron en Veracruz, Querétaro, Hidalgo y Puebla.

En Hidalgo, las autoridades han contabilizado 16 personas fallecidas en derrumbes en los municipios de Tenango y Zacualtipán.

Mientras tanto, en Puebla, el gobernador Alejandro Armenta reportó un saldo de al menos cinco personas fallecidas y ocho desaparecidos por deslaves, así como afectaciones en 25 municipios.

Además, la la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez reportó dos decesos más, un menor en Querétaro y un policía en las inundaciones de Veracruz.

Asimismo, la funcionaria federal destacó que Veracruz fue el estado que sufrió mayores afectaciones.