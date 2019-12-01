Instalan Puesto de Comando en Yucatán para reforzar la respuesta ante ciclones y lluvias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 22:57:34

Mérida, Yucatán, a 14 de julio de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales frente a la temporada de lluvias y ciclones tropicales, el Gobierno de México instaló en Yucatán el decimotercer Puesto de Comando, mecanismo que permitirá una respuesta más rápida y eficaz ante posibles emergencias.

La instalación estuvo encabezada por la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, y el gobernador Joaquín Díaz Mena, como parte de la estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para reforzar las acciones preventivas en los estados con mayor riesgo por fenómenos hidrometeorológicos.

Durante la sesión, Laura Velázquez destacó que la instrucción del Gobierno federal es atender de manera inmediata cualquier contingencia y aseguró que no habrá limitaciones en recursos humanos, técnicos ni económicos para apoyar a la población en caso de ser necesario.

La funcionaria reconoció la participación de los 106 alcaldes y representantes municipales de Yucatán, al señalar que su intervención es clave durante las primeras horas de una emergencia.

Asimismo, recordó que los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional anticipan una temporada con alta actividad ciclónica, por lo que insistió en la importancia de fortalecer las medidas preventivas.

Como parte de la estrategia de preparación, la reunión fue transmitida en tiempo real para que la ciudadanía conociera los riesgos y las acciones de autoprotección. Además, se presentó el Análisis y Evaluación de Riesgos Hidrometeorológicos del Estado de Yucatán, documento que identifica las zonas con mayor vulnerabilidad a inundaciones y vientos intensos, así como las características geológicas de la entidad.

Velázquez Alzúa también exhortó a las autoridades municipales a reforzar las campañas de limpieza de drenajes, cunetas y sistemas pluviales, además de difundir entre la población los mapas de riesgo y la ubicación de los refugios temporales que podrán habilitarse en caso de una emergencia. De igual forma, pidió mantener una estrecha coordinación con el sector turístico debido a la alta afluencia de visitantes que registra la entidad.

El gobernador Joaquín Díaz Mena afirmó que la instalación del Puesto de Comando en el C5 representa una estrategia permanente para proteger a las familias yucatecas mediante la planeación y el trabajo coordinado entre instituciones.

El mandatario señaló que contar con refugios preparados, protocolos actualizados y dependencias organizadas permitirá atender oportunamente cualquier contingencia. Además, llamó a la población a actuar con responsabilidad, seguir las indicaciones de las autoridades y evacuar cuando sea necesario, al destacar que la protección de la vida debe ser la prioridad.

Con la instalación de este centro de coordinación, suman ya 13 de los 17 Puestos de Comando contemplados para la primera fase del operativo en los estados costeros del país.

En las acciones participan autoridades de la Defensa, Marina, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud, Comisión Federal de Electricidad, Comisión Nacional del Agua, el gobierno de Yucatán, los 106 municipios y representantes del sector turístico, quienes refrendaron su capacidad de respuesta ante la presente temporada de ciclones tropicales.