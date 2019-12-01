InnovaFest de la Secretaría de Economía es reconocido con billete de Lotería; se presentó en Mérida, Yucatán

Mérida, Yucatán, a 4 de noviembre 2026.- A través del Sorteo Mayor No. 4035 la Lotería Nacional emitió el billete conmemorativo del “InnovaFest 2026, la nueva era de la innovación en México”, con el que se reconoce esta estrategia en materia de innovación pública, privada y académica del país, que impulsa la Secretaría de Economía del Gobierno de México en coordinación con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y los gobiernos estatales.

En el marco de este encuentro 2026, en Mérida, la presentación del billete estuvo a cargo del Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon; el gobernador del Estado de Yucatán, Joaquín Díaz Mena; la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón; el director general del IMPI, Vidal Llerenas Morales; y la coordinadora de InnovaFest, Cecilia Bañuelos Barrón, quienes estuvieron acompañados por la gobernadora del Estado de Morelos, Margarita González Saravia, entidad que recibe la estafeta de la próxima sede.

En su mensaje, el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, expresó que la innovación es el proceso para cambiar el futuro de México y habló de la importancia de la propiedad intelectual sobre lo que se está creando, “si queremos generar el bienestar, la riqueza, la autonomía, la independencia de México, depende de la innovación”. Como ejemplo, citó que nuestro país es una potencia exportadora que está creciendo en semiconductores, cómputo, equipos para los centros de datos y todo lo que está asociado con inteligencia artificial.

El Secretario agradeció el apoyo de Lotería Nacional por el reconocimiento a esta ventana que invita a las y los jóvenes y a las empresas de la región a participar con la visión de generar bienestar y desarrollo para Yucatán, Campeche y Quintana Roo, “todos los que estamos aquí somos comunidades diferentes dirigidas a la innovación”. Añadió que es preocupación de la Presidenta Claudia Sheinbaum hacer de México un epicentro que abra posibilidades a los emprendedores e instituciones académicas y estar a tiempo en esta revolución.

El gobernador del Estado de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, manifestó que Yucatán abre hoy sus puertas a la innovación de todo México, encontrándose aquí el talento, la inversión y las ideas que construyen el futuro del país. Asimismo, destacó que con el proyecto Renacimiento Maya se están impulsando obras de desarrollo para generar prosperidad compartida y lograr que las y los jóvenes tengan mayores oportunidades de crecer profesionalmente.

"Gracias por confiar en Yucatán, por ayudarnos a proyectar nuestra tierra y por ser parte de este renacimiento que transformará los sueños de nuestros jóvenes en grandes oportunidades para que se desarrollen en el futuro, tengan éxito y logren bienestar para sus familias.", dijo.

La directora Olivia Salomón agradeció la bienvenida a la tierra donde la civilización maya dejó un legado que sigue maravillando al mundo. Señaló que para Lotería Nacional es motivo de orgullo sumarse a esta celebración; serán tres millones 600 mil cachitos que recorrerán todo México y que llevarán el mensaje de la capacidad creadora y el ingenio del pueblo de México.

La directora resaltó que con el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la ciencia y el desarrollo tecnológico ocupan un lugar fundamental para fortalecer la soberanía y alcanzar la prosperidad compartida. Esta visión, dijo, se expresa en InnovaFest 2026 y reconoció al Secretario Marcelo Ebrard y a su equipo por su compromiso para impulsar este encuentro. En el mismo sentido, habló de la visión del gobernador Joaquín Díaz Mena por promover la grandeza histórica de Yucatán.

“Lo más valioso de InnovaFest está en las personas; detrás de cada invento, de cada proyecto y de cada nueva propuesta, hay mujeres y hombres con sueños, capacidades y una enorme determinación para salir adelante”, sostuvo la titular de la institución de la suerte, al tiempo que expresó su deseo para que este encuentro siga siendo el espacio donde las grandes ideas encuentren respaldo y los avances de la ciencia se traduzcan en mejores condiciones de vida para el pueblo de México.

“La innovación es un motor esencial para el desarrollo económico, tecnológico y social de México. Por ello, desde el IMPI, impulsamos mecanismos que permitan proteger las creaciones nacionales, fomentar la transferencia de tecnología y convertir el conocimiento en soluciones que mejoren la calidad de vida de las personas, fortalezcan la competitividad y generen nuevas oportunidades de crecimiento para el país”, destacó Vidal Llerenas Morales, director del IMPI.

El Dr. Vidal Llerenas Morales informó que esa institución ha recibido 15 mil 500 solicitudes de patentes internacionales y 2 mil 500 nacionales. Destacó que México cuenta con investigación científica de calidad, capaz de ofrecer respuestas a problemáticas reales, por lo que, a fin de estimular el talento inventivo nacional y agilizar la llegada de nuevos desarrollos tecnológicos al mercado, el Instituto redujo a 12 meses el tiempo de resolución para el otorgamiento de patentes.

En su intervención, Cecilia Bañuelos, coordinadora de Innovafest, subrayó que México cuenta con el talento necesario para crear soluciones propias a sus desafíos y convertirlas en oportunidades de desarrollo. Esta apuesta, refirió, se alinea con el Plan México, que busca aumentar el contenido tecnológico nacional en las cadenas globales de valor, fortalecer a los proveedores nacionales y lograr que el sello “Hecho en México” signifique cada vez más calidad.

Los datos del sorteo que reconoce la estrategia que impulsa la innovación

La directora Olivia Salomón informó que el Sorteo Mayor No. 4035 cuenta con un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series y una bolsa repartible de 66 millones de pesos en premios. Son tres millones 600 mil cachitos que estarán disponibles para su adquisición con las y los billeteros, en de los puntos de venta autorizados, en miloteria.mx y en la App MiLotería. El sorteo se transmitirá por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.