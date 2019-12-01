Inician ministros de la SCJN funciones con salario menor que sus antecesores y la Presidenta

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 08:07:48

Ciudad de México, a 4 de septiembre de 2025.- Según información del portal de Internet de la Corte, los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han iniciado actividades con un salario menor al que recibían sus antecesores y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo a los datos expuestos, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz ganará 137 mil 582.27 pesos mensuales netos y 191 mil 656,76 pesos brutos. Mientras que los ministros anteriores percibían más de 206 mil pesos netos al mes.

Con el recorte, los ministros recibirán 189 pesos menos que el sueldo de Sheinbaum Pardo, el cual, de acuerdo a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la jefa del Ejecutivo percibe 191 mil 846 pesos brutos y 133 mil 332.97 pesos netos al mes.

También la ministra Lenia Batres Guadarrama, desde que llegó a la Corte en el 2024, gana menos, debido a que devuelve parte de sus ingresos a la Tesorería, para no recibir más de lo que ganaba el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que al mes percibe 128 mil 992 pesos, además de que renunció a algunas prestaciones.

Entre los ministros que han dado a conocer su salario al público, están: Loretta Ortiz Ahlf, Yasmín Esquivel Mossa, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Sara Irene Herrerías Guerra y María Estela Ríos González.

Cabe resaltar que el presidente de la SCJN, dijo que presentará un plan de austeridad, con la finalidad de tener un Poder Judicial honesto y sin goce de privilegios, por ello, pedirá a los ministros que reciban menos sueldo que la Presidenta de la República, que ayudará a un ahorro inicial de 300 millones de pesos anuales.

Asimismo, se hará una revisión de los juicios de funcionarios judiciales que perciben más que la mandataria mexicana, y se realizará un ajuste a sus remuneraciones, con lo que se logrará un ahorro total de alrededor de 800 millones de pesos anuales.

Por último, también revisarán lo que ganan los ministros en retiro, los cuales reciben actualmente entre 205 mil y 385 mil pesos mensuales.