Inician ministros de la SCJN funciones con salario menor que sus antecesores y la Presidenta

Inician ministros de la SCJN funciones con salario menor que sus antecesores y la Presidenta
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 08:07:48
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 4 de septiembre de 2025.- Según información del portal de Internet de la Corte, los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han iniciado actividades con un salario menor al que recibían sus antecesores y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo a los datos expuestos, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz ganará 137 mil 582.27 pesos mensuales netos y 191 mil 656,76 pesos brutos. Mientras que los ministros anteriores percibían más de 206 mil pesos netos al mes.

Con el recorte, los ministros recibirán 189 pesos menos que el sueldo de Sheinbaum Pardo, el cual, de acuerdo a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la jefa del Ejecutivo percibe 191 mil 846 pesos brutos y 133 mil 332.97 pesos netos al mes.

También la ministra Lenia Batres Guadarrama, desde que llegó a la Corte en el 2024, gana menos, debido a que devuelve parte de sus ingresos a la Tesorería, para no recibir más de lo que ganaba el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que al mes percibe 128 mil 992 pesos, además de que renunció a algunas prestaciones.

Entre los ministros que han dado a conocer su salario al público, están: Loretta Ortiz Ahlf, Yasmín Esquivel Mossa, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Sara Irene Herrerías Guerra y María Estela Ríos González.

Cabe resaltar que el presidente de la SCJN, dijo que presentará un plan de austeridad, con la finalidad de tener un Poder Judicial honesto y sin goce de privilegios, por ello, pedirá a los ministros que reciban menos sueldo que la Presidenta de la República, que ayudará a un ahorro inicial de 300 millones de pesos anuales.

Asimismo, se hará una revisión de los juicios de funcionarios judiciales que perciben más que la mandataria mexicana, y se realizará un ajuste a sus remuneraciones, con lo que se logrará un ahorro total de alrededor de 800 millones de pesos anuales.

Por último, también revisarán lo que ganan los ministros en retiro, los cuales reciben actualmente entre 205 mil y 385 mil pesos mensuales.

 

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Capturan a presunto responsable del homicidio de una pareja, ocurrido en Zamora, Michoacán 
Responsable de extorsionar a un dentista y a su esposa en Uruapan, Michoacán es sentenciado a 11 años de prisión
Ejecutan a una mujer en Tarímbaro, Michoacán
Ultiman a policía municipal en Salamanca, Guanajuato; se dirigía a su trabajo
Más información de la categoria
Sheinbaum y Rubio hablaron de Ismael Zambada en reunión de alto nivel
Jornada violenta en Matamoros deja dos policías y tres civiles heridos
Pronostican lluvias intensas en el noroeste del país por presencia de “Lorena”
Se manifiestan en apoyo a Los Hermanos Jiménez tras cancelación de su presentación el 15 de septiembre en Apatzingán
Comentarios