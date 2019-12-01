Inhuman en Panteón Guadalajara ocho cuerpos de personas fallecidas sin identificar o sin reclamar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Diciembre de 2025 a las 16:43:08

Guadalajara , Jalisco, 6 de diciembre de 2025.- Como parte del procedimiento que realiza la Comisión de Trabajo para el Acompañamiento y Observación del Proceso que Permita la Inhumación de las Personas Fallecidas No Reclamadas, que se encuentran bajo resguardo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), y que están a disposición de la Fiscalía Estatal como disponente secundario de las mismas, fueron inhumadas ocho personas fallecidas en el Panteón Guadalajara.

Tras la conclusión de los protocolos establecidos por la Comisión de Inhumación, las Personas Fallecidas Sin Identificar (PFSI), y aquellas sin reclamar (PFSR), fueron trasladadas desde el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en sus respectivos ataúdes y depositadas en gavetas individuales dentro del cementerio municipal.

Cada inhumación se registra y se traza con rigor, se registra la ubicación exacta de cada persona en todo momento.

El procedimiento garantiza que, en caso de lograr la identificación con posterioridad, puedan ser restituidas dignamente a sus familias.

De esta manera se preserva la memoria de quienes aún esperan ser reconocidos y se reafirma el compromiso institucional con la verdad, la justicia y el respeto a la dignidad humana.

El IJCF cubrió los gastos generados en el Registro Civil para la expedición de las actas de defunción, así como el costo de los trabajos por parte los sepultureros del Panteón Guadalajara.