Ingreso de nuevo frente frío provocará lluvias en algunos estados; se espera calor en gran parte del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 07:28:03

Ciudad de México, a 27 de marzo 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el ingreso del frente frío número 42 originará lluvias e intervalos de chubascos en el norte y noreste del país.

Igualmente, la masa de aire polar asociada al frente generará vientos fuertes con rachas de 60 a 80 km/h sobre entidades del norte del territorio nacional.

Por otra parte, Canales de baja presión propiciarán chubascos y lluvias puntuales fuertes con posibles descargas eléctricas en la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Chiapas.

Pronóstico de lluvias para el viernes 27 de marzo de 2026:

Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Chiapas.

: Chiapas. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

: Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Guerrero y Yucatán.

: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Guerrero y Yucatán. Aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Estado de México, Guanajuato, Querétaro y Tlaxcala.

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