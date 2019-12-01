INE da "carpetazo" a caso de Pío López Obrador; no es sancionado por recibir efectivo

Ciudad de México, a 21 de agosto 2025.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) dio “carpetazo” al caso de Pío López Obrador y David León, relacionado con la presunta entrega y recepción de dinero en efectivo.

Lo anterior, luego de que la autoridad electoral no pudiera acreditar que dicho recurso recibido por el hermano del ex presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue utilizado en beneficio del partido Morena entre 2015 y 2018.

“De los medios probatorios obtenidos no existe un vínculo que permita tener un nexo causal entre la verdad conocida (supuestas aportaciones en efectivo recibidas por Pío Lorenzo López Obrador de David Eduardo León Romero para beneficio del partido Morena en el periodo de 2015 a 2018) y la verdad buscada (financiamiento paralelo), por tal motivo, esta autoridad determina que al no tener certeza de la existencia respecto de las aportaciones en efectivo, no se acredita un posible financiamiento paralelo en beneficio de las personas denunciadas”, señala el proyecto de los consejeros del Instituto.

Cabe recordar que en 2020, el medio Latinus, reveló un video en el que se puede observar Pío López Obrador recibir fajos de dinero en efectivo de parte de David León, quien se en ese momento se desempeñaba como asesor del gobierno de Chiapas.