INE analizará a fondo iniciativa de Reforma Electoral
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 20:40:28
Ciudad de México, a 25 de febrero de 2026.- El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que llevará a cabo un análisis exhaustivo de la iniciativa de la Reforma Electoral una vez que conozca el contenido íntegro de la propuesta.

El organismo electoral precisó que su participación en el proceso de deliberación pública se realizará desde una perspectiva estrictamente técnica, en el marco de sus atribuciones constitucionales y con respeto a las facultades del Congreso de la Unión.

Asimismo, el INE señaló que pondrá a disposición su experiencia acumulada durante más de tres décadas en la organización de elecciones federales y en la coordinación del Sistema Nacional Electoral, con el objetivo de contribuir al análisis informado de la eventual reforma.

El Instituto reiteró su compromiso con la ciudadanía y con el fortalecimiento del sistema democrático mexicano.

