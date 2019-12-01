Inauguró la FPMC la exposición “La Esencia de la Existencia”, en Cozumel, Quintana Roo

Cozumel, Quintana Roo, 22 de noviembre de 2025.- La Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC) inauguró la exposición pictórica “La Esencia de la Existencia”, de la artista cozumeleña Mónica Villalvazo Cámara, en el Museo de la Isla. La muestra reúne una selección de obras elaboradas con técnicas de acrílico sobre lienzo y madera que reflejan la evolución artística de la creadora.

El evento fue encabezado por la directora general de la FPMC, Juanita Alonso Marrufo, quien estuvo acompañada por la directora del Museo de la Isla, Isela Carrillo Cupul y los consejeros de la Institución, Ana López, Franco González Alcérreca y Alejandro Queb Franco, y la museógrafa Satoko Kitamura.

Durante su intervención, Juanita Alonso reconoció el estilo auténtico de Mónica Villalvazo, cuya obra invita a vivir una experiencia emocional a través de trazos y composiciones que vibran con su sensibilidad, a través del dominio del color y la espontaneidad.

Reiteró el compromiso de la Institución de seguir impulsando la creación artística local y fortalecer la oferta cultural de Cozumel mediante exposiciones que inspiren, dialoguen con la comunidad y fortalezcan el vínculo entre el arte y la identidad insular.

Por su parte, la artista expresó su gratitud por la oportunidad de compartir esta colección, que define como profundamente íntima y espiritual, ya que “esta colección nace del alma y regresa al alma”, afirmó, al tiempo que refrendó que en cada proceso creativo se encuentra con su esencia más pura, porque cuando pinta “su alma le baila al amor más puro”.

Como parte de la velada cultura, la pintora cozumeleña encabezó explicó que la exposición “La Esencia de la Existencia” esta inspirada en vivencias personales, de su familia y del entendimiento, invitando al espectador a conectar con su propia experiencia emocional.

La muestra artística cuenta con la narración poética de Marta Serramián y la ambientación musical de Dado André, elementos que enriquecen la experiencia inmersiva de esta propuesta visual, la cual permanecerá abierta al público en el Museo de la Isla. Visitantes y residentes podrán disfrutar de una muestra cargada de emoción, memoria y belleza contemporánea.

En el marco del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, que impulsa la gobernadora Mara Lezama Espinosa, Juanita Alonso subrayó que la FPMC continúa trabajando para acercar el arte a todas las personas y fortalecer la construcción de comunidades más unidas y participativas. Añadió que el Museo de la Isla es un espacio abierto para toda la ciudadanía, un lugar donde artistas emergentes y consolidados pueden mostrar su talento, y donde la comunidad puede acercarse, disfrutar y formar parte de las distintas manifestaciones artísticas que enriquecen la vida cultural de Cozumel.