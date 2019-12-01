Inaugura Sheinbaum la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 14:39:32

Ciudad de México, a 12 de agosto 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo inauguró la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, en una ceremonia que se llevó a cabo en Palacio Nacional.

Durante su discurso, la mandataria mexicana aseveró que “no solo es tiempo de mujeres en México, sino en el mundo entero”.

“La cuarta transformación de México no hubiera estado completa sin las mujeres. Las mujeres hemos venido participando en la transformación de la vida pública de México (…) hablar de tiempo de mujeres quiere decir que se reconozcan los derechos de las mujeres a plenitud”, dijo la jefa del Ejecutivo federal ante los presentes.

Asimismo, en su mensaje, la gobernante recalcó algunas acciones que ha emprendido su gobierno para terminar con la desigualdad entre géneros, entre ellas, las reformas constitucionales de igualdad sustantiva –que envió al inicio de su administración– y la creación de la Secretaría de las Mujeres.

Además, destacó la próxima creación de más de 2 mil 500 Centros Libres, uno por cada municipio del país; y el reparto a cada hogar de una Cartilla de los Derechos de las Mujeres.

De igual forma, mencionó la creación de más de mil Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) en todo el país, para cuidar a hijos de madres trabajadoras; así como de los programas de Bienestar enfocados en sostener a las mujeres en múltiples etapas de la vida.

“A mucho orgullo soy ama de casa, soy abuela, soy mamá y soy comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Reconocernos a todas, no importa en qué espacio estemos, es fundamental. Y reconocer aquellas que históricamente han sido denigradas, abandonadas, es tarea de todas”, afirmó la presidenta Sheinbaum.