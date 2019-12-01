Inaugura Sectur Oaxaca la primera edición del Ballena Fest 2025 en Puerto Ángel

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Diciembre de 2025 a las 15:36:34

San Pedro Pochutla, Oax. 6 de diciembre de 2025.- La Secretaría de Turismo (Sectur Oaxaca) inauguró el Festival de la Ballena Jorobada “Ballena Fest 2025” en Puerto Ángel, el cual comprende actividades culturales, científicas y artísticas que se realizan del 5 al 7 de diciembre.

El júbilo de una calenda con la delegación de San Pedro Pochutla y los grupos de canasteras de Chacalapa, Mazunte y Tonameca; marionetas de animales marinos y banda de música dio paso a la inauguración de este encuentro.

La titular de la Secretaría de Turismo del Estado (Sectur Oaxaca), Saymi Pineda Velasco expresó que mediante este Festival, el Gobierno de Oaxaca proyecta un producto turístico en torno a estos animales y su ruta migratoria, con centros de interpretación; senderos educativos; miradores; museos; programas de ciencia y experiencias de aprendizaje para infancias, estudiantes, comunidad científica y visitantes.

“El Ballena Fest es un homenaje a los majestuosos cetáceos, con una visión que une cultura, ciencia, arte y comunidad consolidando un modelo de turismo regenerativo y de conservación marina en Puerto Ángel y en toda la región», señaló.

De noviembre a marzo, las ballenas jorobadas recorren miles de kilómetros desde las frías aguas del norte, llegando a las costas de Oaxaca donde encuentran un refugio para su reproducción y crianza de sus ballenatos.