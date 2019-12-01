Inaugura Claudia Sheinbaum la primera etapa del Viaducto Elevado de Tijuana, Baja California

Tijuana, Baja California, a 30 de enero de 2026.- Desde Tijuana, Baja California, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que para México “los puentes siempre son mejor que los muros”, al subrayar que la fraternidad, el amor al prójimo, a la familia, a la naturaleza y a la patria definen a las y los mexicanos, junto con la defensa de la soberanía y la independencia.

Durante el acto, envió un mensaje a las y los connacionales que viven en Estados Unidos, a quienes calificó como “héroes y heroínas de la patria”, al destacar su aportación a la economía y a sus familias. Asimismo, reiteró que “tender puentes es nuestro principio” y que México es “un país libre, independiente y soberano”.

Tras encabezar la inauguración de la primera etapa del Viaducto Elevado de Tijuana, la mandataria señaló que la Cuarta Transformación se sustenta en la honestidad y el fin de los privilegios: “la honestidad por encima de todo, esa es nuestra bandera”.

La obra permitirá reducir los tiempos de traslado de 34 a 12 minutos entre La Garita, la zona centro y la carretera hacia las playas, y en una segunda etapa llegará hasta el Aeropuerto Internacional de Tijuana.

El proyecto completo tendrá una longitud de 11.4 kilómetros y en esta primera fase generó más de seis mil empleos.

Sheinbaum reconoció el trabajo de las Fuerzas Armadas en la construcción de infraestructura pública y en el apoyo a la población en emergencias. Por su parte, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda destacó que el viaducto transformará la movilidad en Tijuana y mejorará la calidad de vida de quienes transitan diariamente por la zona.