Inaugura Claudia Sheinbaum el nuevo Hospital General Regional No. 36 “Carmen Serdán Alatriste” en Puebla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 21:51:54

Puebla, Puebla, a 10 de diciembre de 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó en Puebla la 116 Asamblea General del IMSS, donde fue inaugurado el nuevo Hospital General Regional No. 36 “Carmen Serdán Alatriste”, que sustituye al de San Alejandro, dañado por el sismo de 2017. La obra beneficiará a más de 554 mil derechohabientes.

Señaló que entre 2018 y 2030 el país sumará 11 mil camas nuevas, casi el triple de las construidas en 36 años previos, gracias al incremento del salario mínimo y a la creación de empleos formales.

La mandataria anunció que en enero de 2026 comenzará la credencialización del sistema de salud universal, para que derechohabientes del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar puedan recibir atención en cualquier unidad.

En la ceremonia se reconoció la trayectoria de la doctora Margarita Dehesa Violante y de la maestra Fabiana Maribel Zepeda Arias.

El nuevo hospital tuvo una inversión de 2 mil 652 millones de pesos y cuenta con 180 camas censables, 35 consultorios, seis quirófanos, áreas especializadas y equipamiento de alta tecnología.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que este hospital se suma a otros cuatro inaugurados en el primer año de la administración, y que en los próximos meses se concluirán siete más. La meta para 2030 es alcanzar 45 mil 200 camas nuevas. Destacó además, que el IMSS registra ya cerca de 23 millones de afiliados.

Representantes de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) y la Confederación de Trabajadores de México (CTM) expresaron su respaldo al gobierno federal, destacando la participación femenina en el nuevo hospital, el avance hacia la jornada laboral de 40 horas y la ampliación de infraestructura médica en el país.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, agradeció la puesta en marcha del hospital, que consideró un logro esperado desde el sismo de 2017 y parte del fortalecimiento de la red de salud en el estado.