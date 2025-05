INAH descarta repatriar restos de Porfirio Díaz: "están bien en Francia", asegura

Ciudad de México, a 30 de mayo 2025.- El director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto Hernández, descartó repatriar los restos de Porfirio Díaz, los cuales se encuentran enterrados en Francia.

“Considero que ahí están bien, Don Porfirio decidió irse a Francia, murió ahí y pues que permanezca en paz ahí, que descanse en paz”, indicó.

Durante su participación en la conferencia de prensa matutina de la presidenta de México, el funcionario federal señaló que el regreso de los restos del ex mandatario federal no es un tema que importe al actual gobierno, ni algo que la ciudadanía pida.

“Los primeros restos que no deben volver son los que hablan del autoritarismo, de la dictadura, de la represión, esos nunca. La otra cuestión no es algo pues que importe al estado mexicano, no es algo que el pueblo lo esté deseando”, afirmó el antropólogo.

Por otra parte, Pietro Hernández consideró que es muy importante que no regrese el porfirismo al país, tal y como, consideró, sucedió a finales del Siglo XX y que, según él, causó mucho daño al país.

“Pero sobre todo que no regrese el porfirismo porque desgraciadamente regresó el porfirismo a finales del siglo XX y apenas estamos superando eso neoporfirismo que mucho daño nos causó”, puntualizó el director del INAH.