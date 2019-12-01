Impulsa Protección Civil resiliencia en instituciones públicas mediante programas de continuidad operativa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 09:02:59
Ciudad de México, 4 de marzo del 2026.- Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y proteger la estabilidad de la población, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), impulsa la especialización de personal técnico encargado de diseñar, evaluar y mejorar los Planes de Continuidad de Operaciones en los tres órdenes de gobierno.

Esta política forma parte de la estrategia de Gestión Integral de Riesgos, cuyo propósito es asegurar que instituciones públicas, privadas y sociales puedan mantener en funcionamiento áreas estratégicas como salud, energía, infraestructura carretera, transporte y telecomunicaciones, incluso después del impacto de fenómenos naturales o contingencias de otra índole. La meta es que los servicios esenciales sigan operando y que la recuperación ocurra en el menor tiempo posible.

Entre 2019 y 2025, las asesorías técnicas brindadas por la CNPC crecieron 96 por ciento, fortaleciendo el acompañamiento institucional en materia de planeación preventiva y recuperación operativa. En el mismo periodo, la capacitación de personal estratégico pasó de mil 162 a 2 mil 439 servidores públicos, lo que representa un aumento de 110 por ciento en la fuerza especializada dedicada a preservar la continuidad de funciones esenciales.

Al cierre de febrero de 2026, 22 mil 146 funcionarios han recibido orientación bajo estos lineamientos, enfocados en robustecer la resiliencia institucional frente a escenarios adversos.

La dependencia reiteró que la prevención y la planeación anticipada son herramientas clave para proteger la integridad, el patrimonio y el acceso continuo a servicios básicos para la ciudadanía.

Noventa Grados
