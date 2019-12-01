Impulsa Guanajuato coctelería, destilados y enogastronomía con Shaker Room 2025

Impulsa Guanajuato coctelería, destilados y enogastronomía con Shaker Room 2025
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2025 a las 19:27:01
León, Guanajuato a 29 de octubre de 2025.- Guanajuato fortalece su presencia como destino turístico innovador y competitivo con la realización de la quinta edición de Shaker Room, uno de los encuentros más importantes del país para la industria de la coctelería y los destilados. Este evento cuenta con el respaldo del Consejo del Fondo para la Promoción Turística del Estado de Guanajuato (COFOTUR), mecanismo estratégico que impulsa iniciativas de alto impacto y promueve la identidad del estado en mercados nacionales e internacionales.

A travez del COFOTUR por parte de la Secretaria de Turismo e Identidad Shaker Room 2025 impulsa a especialistas, marcas, productores, mixólogos, bartenders y ponentes de talla internacional, quienes presentan tendencias, técnicas y experiencias que enriquecen la formación profesional del sector. La participación de invitados extranjeros posiciona a Guanajuato como un punto de encuentro para la creatividad, el intercambio de conocimiento y la generación de oportunidades de negocio.

El dinamismo turístico del estado se refleja en resultados concretos. Eventos como Shaker Room contribuyen al crecimiento de segmentos especializados, atrayendo turismo de alto valor y fortaleciendo cadenas productivas locales.

El impulso al turismo enológico y de destilados se ha consolidado como uno de los ejes de desarrollo del estado. En el presente año el sector, perteneciente al segmento de bebidas, espirituosos y vino de Guanajuato promueven el trabajo de productores, fortalecen la oferta turística y amplían el reconocimiento de los destilados regionales.

Guanajuato cuenta con dos denominaciones de origen, una industria creciente y una cadena de valor que integra: campo, producción, transformación, experiencias turísticas, restaurantes, bares y hotelería. El objetivo es claro: que el conocimiento, la profesionalización y la inversión permanezcan en el estado, generando empleos y beneficios para las familias guanajuatenses.

Shaker Room 2025 representa una plataforma que impulsa talento local, fomenta el emprendimiento y proyecta la calidad de la hospitalidad guanajuatense. La Secretaría de Turismo e Identidad, encabezada por María Guadalupe Robles León, refrenda su compromiso con el fortalecimiento del sector turístico, en coordinación con empresas, productores y operadores especializados.

Asimismo, se reconoce la visión de la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, quien respalda la suma de esfuerzos para consolidar a Guanajuato como un referente nacional en innovación turística.

Shaker Room 2025 abre sus puertas con una oferta de talleres, conferencias, catas, exhibiciones y presentaciones que celebran el arte líquido y la vocación hospitalaria de la entidad. El espíritu del evento: aprender, crear y proyectar a Guanajuato hacia nuevos horizontes te esperan del 23 al 24 de Noviembre en León, Guanajuato. 

Noventa Grados
Comentarios