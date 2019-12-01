IEM avala solicitudes y da luz verde a nuevas agrupaciones políticas en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 20:59:02

Morelia, Michoacán, a 14 de abril de 2026.- En sesión extraordinaria de Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) se aprobaron los acuerdos relacionados con las solicitudes presentadas por las asociaciones civiles “Alianza por la Transformación de Michoacán” y “Sumar por Michoacán”, quienes buscan su reconocimiento como agrupaciones políticas en la entidad, en cumplimiento de lo establecido en la normativa electoral vigente.

Las solicitudes fueron presentadas por las propias asociaciones ciudadanas, en ejercicio de su derecho a participar en la vida pública del estado y, a través de estas figuras, la ciudadanía puede organizarse, construir propuestas y sumar voces en los asuntos que impactan a sus comunidades y a Michoacán.

Para que una asociación civil con fines políticos sea reconocida, debe cumplir con ciertos requisitos establecidos en la ley, como contar con sus documentos básicos, definir sus principios y objetivos, reunir a un número mínimo de personas y asegurar que sus decisiones se tomen de manera democrática, estos elementos permiten que su participación sea legal y transparente con para la ciudadanía michoacana.

En este contexto, el IEM revisó cada solicitud de manera detallada, verificando que se cumplieran las condiciones necesarias y que su funcionamiento sea viable dentro del marco legal.

Asimismo, con base en este análisis, el Consejo General determinó que ambas asociaciones cumplen con lo requerido, por lo que aprobó su reconocimiento como agrupaciones políticas estatales.

Así, el IEM garantiza con certeza y legalidad la participación ciudadana, fortaleciendo a través de estos ejercicios ciudadanos la vida democrática en el estado.