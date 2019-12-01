Identifican a cuatro mineros más de Pasta de Conchos tras casi 21 años

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 23:06:06

San Juan de Sabinas, Coahuila, 10 de noviembre de 2026.- Después de casi 21 años de la tragedia de Pasta de Conchos, autoridades confirmaron la identificación de los restos de cuatro trabajadores que quedaron atrapados en la mina tras la explosión ocurrida en febrero de 2006.

Los mineros reconocidos son Agustín Botello Hernández, Jesús Viera Almendáriz, Jorge Arturo Ortega Jiménez y Juan Ramón Barrientos Gloria. Sus familias ya fueron notificadas sobre la identificación.

Con este nuevo avance, suman 36 los trabajadores identificados de los 65 que perdieron la vida en el accidente. De ellos, 31 ya fueron entregados a sus familiares para que puedan darles sepultura.

La explosión ocurrió el 19 de febrero de 2006 en una mina de carbón ubicada en San Juan de Sabinas, Coahuila. Desde entonces, las familias han mantenido la exigencia de recuperar los restos de sus seres queridos, mientras continúan los trabajos de búsqueda.