Identifican a cuatro mineros más de Pasta de Conchos tras casi 21 años

Identifican a cuatro mineros más de Pasta de Conchos tras casi 21 años
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 23:06:06
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

San Juan de Sabinas, Coahuila, 10 de noviembre de 2026.- Después de casi 21 años de la tragedia de Pasta de Conchos, autoridades confirmaron la identificación de los restos de cuatro trabajadores que quedaron atrapados en la mina tras la explosión ocurrida en febrero de 2006.

Los mineros reconocidos son Agustín Botello Hernández, Jesús Viera Almendáriz, Jorge Arturo Ortega Jiménez y Juan Ramón Barrientos Gloria. Sus familias ya fueron notificadas sobre la identificación.

Con este nuevo avance, suman 36 los trabajadores identificados de los 65 que perdieron la vida en el accidente. De ellos, 31 ya fueron entregados a sus familiares para que puedan darles sepultura.

La explosión ocurrió el 19 de febrero de 2006 en una mina de carbón ubicada en San Juan de Sabinas, Coahuila. Desde entonces, las familias han mantenido la exigencia de recuperar los restos de sus seres queridos, mientras continúan los trabajos de búsqueda.

Más información de la categoria
Desmantelan laboratorio clandestino en Zitácuaro, Michoacán; aseguran 119 contenedores con químicos
Localizan a persona sin vida en el Libramiento Oriente de La Piedad
Tragedia en la Siglo XXI: choque frontal desata incendio y deja tres muertos en Infiernillo, Michoacán
Alerta por posibles minas en Apatzingán, Michoacán: Hallazgo cables y tierra removida en camino de Los Cuiniques
Más información de la categoria
Desmantelan laboratorio clandestino en Zitácuaro, Michoacán; aseguran 119 contenedores con químicos
Alerta por posibles minas en Apatzingán, Michoacán: Hallazgo cables y tierra removida en camino de Los Cuiniques
Tienditas de México buscan incorporar pagos digitales a partir de 2027
Harfuch fortalece la cooperación con EEUU y consolida una estrategia firme contra el crimen