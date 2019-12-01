Huracanes "Imelda" y "Humberto" crearían el efecto Fujiwhara, ¿Afectará a México?

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 10:44:53

Ciudad de México, a 30 de septiembre 2025.- Los huracanes ‘Imelda’ y ‘Humberto’ podrían crear el efecto Fujiwhara, en el océano Atlántico, informó el Sistema Meteorológico Nacional (SMN).

Dicho fenómeno meteorológico, descubierto en1921 por el experto japonés Sakuhei Fujiwhara, ocurre cuando dos ciclones tropicales que se encuentran a menos de mil 200 km de distancia, al rotar o moverse entre sí con una trayectoria ciclónica.

Por su parte, el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) de Estados Unidos, explicó que si uno de los dos meteoros es más fuerte que el otro, el más pequeño lo orbitará y podría chocar con su vórtice hasta ser absorbido.

No obstante, en caso de que ambas tormentas tengan una intensidad similar pueden alcanzar un punto en común y fusionarse, o simplemente girar mutuamente hasta ver desviadas sus trayectorias.

Además, en raras ocasiones los dos huracanes pueden unirse y formar una tormenta aún mayor.

Cabe señalar que el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) señala que los huracanes ‘Imelda’ y ‘Humberto’ no representan peligro para México.