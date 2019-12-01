Huracán "Trudy" amenaza con intensificarse y acercarse a las costas del Pacífico mexicano

Ciudad de México, a 15 de octubre de 2026.- El huracán "Trudy" mantiene en alerta a las autoridades meteorológicas debido a su rápida intensificación y a la posibilidad de que sus efectos se extiendan por el litoral del Pacífico mexicano durante el fin de semana. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el fenómeno alcance la categoría 2 durante la tarde de este jueves y que continúe fortaleciéndose hasta llegar a las categorías 3 o 4.

De acuerdo con el organismo, el ciclón podría aproximarse a las costas de Michoacán, Colima y Jalisco, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil.

Aunque "Trudy" todavía se encontraba lejos del territorio nacional, su circulación ya provocaba lluvias en Oaxaca y Guerrero, además de que se pronostica un incremento del oleaje y de las rachas de viento en las zonas costeras.

El coordinador del SMN, Fabián Vázquez Romaña, explicó que la intensidad del sistema está relacionada con las condiciones atmosféricas y la energía acumulada en el océano Pacífico. Según las proyecciones, el acercamiento más importante a las costas ocurriría durante el domingo, antes de que el fenómeno comience a debilitarse y se aleje del litoral mexicano.