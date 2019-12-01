Huracán Simón obliga a suspender vuelos en tres aeropuertos del Pacífico; prevén reanudación gradual hasta el lunes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2026 a las 13:19:08

Ciudad de México a 11 de octubre de 2026.— Las condiciones meteorológicas asociadas al huracán Simón provocaron la suspensión temporal de vuelos en los aeropuertos de Puerto Vallarta, Jalisco; Tepic, Nayarit, y Colima, durante los días 11 y 12 de octubre.

Las afectaciones responden a las condiciones climáticas adversas generadas por el ciclón, por lo que las operaciones aéreas permanecerán sujetas a la evolución del fenómeno y a las evaluaciones de seguridad.

De acuerdo con la información difundida, se contempla que los vuelos comiencen a reanudarse de manera gradual durante la tarde-noche del lunes 12 de octubre, siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables.

Ante este panorama, se recomienda a los pasajeros verificar directamente el estado de sus vuelos, mantenerse atentos a las notificaciones de las aerolíneas y evitar trasladarse a las terminales sin confirmar previamente sus itinerarios.

Las condiciones del huracán podrían modificar los horarios previstos, por lo que las autoridades y los operadores aeroportuarios mantienen el seguimiento de la situación.