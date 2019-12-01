Huracán “Priscilla” se podría intensificar a categoría 2 en las próximas horas

Huracán “Priscilla” se podría intensificar a categoría 2 en las próximas horas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 22:48:35
Ciudad de México, a 6 de octubre de 2025.- Según información de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), durante la madruga del martes, el huracán “Priscilla”, se desplazará lentamente frente a las costas de Jalisco.

Debido a su circulación y desprendimiento nubosos, se prevén lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros en Michoacán, lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en Jalisco, Colima, Guerrero y Nayarit, y chubascos en zonas de Baja California Sur.

Se espera viento de 60 a 70 kilómetros por hora con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora en costas de Jalisco y Colima, viento de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Baja California Sur (sur) y costas de Michoacán, y viento de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora en costas de Sinaloa y Nayarit.

Asimismo, ocasionará oleaje de 5 a 6 metros de de altura en costas de Jalisco y Colima, de 3 a 4 metros de altura en costas de Michoacán, de 2 a 3 metros de altura en costas de Baja California Sur (sur), Nayarit y Sinaloa (sur).

De acuerdo a los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), existe la posibilidad de que “Priscilla”, se intensifiqué a huracán categoría 2 en las próximas horas y esto podía darse durante las últimas horas de este lunes, o a primera hora del martes 7 de octubre.

 

 

 

 

