Huachicol fiscal deja daño de 600 mil millones de pesos al erario público en México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 08:29:02
Ciudad de México, 3 de octubre del 2025.- El contrabando de combustibles en México, conocido como huachicol fiscal, ha provocado un daño estimado de 600 mil millones de pesos al erario público, de acuerdo con los casos reportados y actualmente bajo investigación, según informó Grisel Galeano García, procuradora Fiscal de la Federación.

Dio a conocer que 16 mil millones de pesos corresponden a denuncias ya presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR).

La funcionaria explicó que las investigaciones apuntan a un esquema de ingreso de gasolinas simulando otros productos para evadir el pago de impuestos, lo cual está vinculado con estructuras de delincuencia organizada.

Además, señaló que en los procesos judiciales en curso hay funcionarios y exfuncionarios implicados, aunque no precisó si incluyen a elementos de la Secretaría de Marina relacionados con un reciente caso de corrupción por dicho ilícito.

