Hospitalizan al feminicida de Atizapán en estado de gravedad; se encuentra con respiración asistida 

Ciudad de México, a 6 de agosto de 2025.- Fuentes oficiales informaron que, Andrés Filomeno Mendoza, feminicida serial de Atizapán de Zaragoza, mejor conocido como el ‘monstruo de Atizapán’, se encuentra internado en un hospital público de la capital mexicana, en estado de “gravedad”, ya que, desde hace dos semanas, los problemas respiratorios que presentaba se han complicado considerablemente.

Indicaron que desde el pasado 15 de julio, el asesino en serie tuvo que ser trasladado de urgencia desde el penal de Tenancingo, donde se encuentra pagando su condena vitalicia, hacia el hospital general Adolfo López Mateos, de Toluca.

El día de hoy, se dio a conocer que su estado es grave, esto porque además de presentar diabetes tiene una neumonía bacteriana, que, en conjunto, ha complicado aún más su estado de salud.

El parte medicó comentó que su estado de salud día con día se ve más afectado, por lo que el diagnóstico no es nada favorable, siguiendo con respiración asistida y un esquema de antibióticos suplementarios. También indicaron que no cuenta con ningún tipo de apoyo, ya que su familia se deslindó totalmente de él al enterarse de las atrocidades que había hecho cuando fue detenido en mayo de 2021, desde ese día, quedó en total abandono.