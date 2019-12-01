Homicidios dolosos han disminuido 40% desde el comienzo de mi sexenio: Claudia Sheinbaum

Homicidios dolosos han disminuido 40% desde el comienzo de mi sexenio: Claudia Sheinbaum
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Enero de 2026 a las 08:02:38
Cuernavaca, Morelos, 8 de enero del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presumió que en lo que va de su sexenio los homicidios dolosos en México han disminuido en un 40 por ciento.

Desde Cuernavaca, Morelos, en su tradicional conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo subrayó los resultados que ha dado su Gobierno en materia de seguridad.

“Quiero subrayar el resultado que vamos a dar hoy: de septiembre de 2024 a diciembre de 2025 los homicidios dolosos bajaron en 40%, con el cierre de diciembre de 2025”, declaró.

Por su parte, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, indicó que el año 2025 es el que tiene menores cifras de homicidios dolosos en los últimos 10 años, en una cifra histórica.

 

