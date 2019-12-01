Homicidios a la baja durante sexenio de Claudia Sheinbaum; han disminuido 25.3%

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 08:51:25

Ciudad de México, 12 de agosto del 2025.- La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, afirmó que ha existido una disminución del 25.3 por ciento en los homicidios dolosos desde que Claudia Sheinbaum asumió la Presidencia de México.

Desde Palacio Nacional, en la tradicional conferencia de prensa matutina de la mandataria mexicana, Figueroa Franco indicó que la disminución en homicidios representa 22 asesinatos diarios menos.

“Destaca una disminución del 25.3 por ciento del inicio de la Administración de la presidenta Claudia Sheinbaum”, declaró.

“En septiembre de 2024 se tuvo un promedio diario de 86.9 homicidios dolosos diarios, en julio la cifra fue de 64.9 homicidios diarios. Esto es una reducción de 22 homicidios menos diarios en promedio”, puntualizó.

“Tal como puede verse en esta lámina, hay una diferencia de 22 homicidios menos por día en promedio. Es una tendencia clara que refleja el esfuerzo coordinado entre instituciones”, señaló.

Así mismo, la funcionaria federal precisó que de enero a julio de 2025 siete estados concentraron el 51.5 por ciento de los homicidios en el país: Guanajuato, con el 11.96 por ciento (mil 761 casos); Chihuahua, 7.2 por ciento (mil 69); Sinaloa, 7.2 por ciento (mil 63); Baja California, 7.1 por ciento (mil 52); Estado de México, 6.6 por ciento (974); Guerrero, 5.9 por ciento (870), además de Michoacán, con el 5.6 por ciento (820).

Marcela Figueroa presumió que el mes de julio del año 2025 es el mes más bajo en asesinatos en México desde el año 2015, mientras que apuntó que los delitos de alto impacto disminuyeron un 20.8 por ciento desde octubre de 2024 a julio de 2025.