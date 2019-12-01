Homicidio de Carlos Manzo fue planificado con dos agresores; García Harfuch revela nuevos detalles del caso

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Enero de 2026 a las 08:52:50

Cuernavaca, Morelos, 8 de enero del 2026.- A más de dos meses del asesinato de Carlos Manzo, quien era entonces presidente municipal de Uruapan, el Gabinete de Seguridad Federal dio a conocer nuevos detalles sobre la operación de la célula criminal implicada en el crimen.

En la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum desde Morelos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el plan original del grupo delictivo contemplaba al menos dos agresores.

El ataque fue ejecutado por Víctor Manuel “N”, adolescente señalado como autor material, quien fue abatido en el lugar; sin embargo, las investigaciones establecen que no actuó solo.

De acuerdo con las indagatorias, el 1 de noviembre Víctor Manuel “N” llegó a la zona de la Plaza Morelos acompañado de Ramiro “N” y Fernando Josué “N”, ambos también identificados como integrantes de la célula criminal. Las autoridades determinaron que el grupo se coordinó mediante una aplicación de mensajería para llevar a cabo el homicidio.

Sobre Fernando Josué “N”, también menor de edad, García Harfuch señaló que posteriormente se confirmó que también tenía la instrucción de agredir al presidente municipal, lo que refuerza la hipótesis de un ataque planeado con múltiples participantes.