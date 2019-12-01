Hay 81 mexicanos detenidos en Alligator Alcatraz, informa Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 08:50:01

Ciudad de México, a 11 de agosto 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que al corte del 11 de agosto, hay 81 connacionales detenidos en el centro migratorio conocido como “Alligato Alcatraz”, en Florida.

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal señaló que todos los mexicanos retenidos están en contacto con el Consulado de México en Miami, dirigido por el ex gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadena.

En ese sentido, la mandataria mexicana comentó que su administración trabaja para que los connacionales sean retenidos en Alcatraz de los Caimanes el menor número de días posible.

“Estamos trabajando permanentemente para que permanezcan ahí el menor número de días, y que si ellos así lo deciden, porque hay personas que quieren hacer un juicio en los EE.UU., no quieren la deportación inmediata pero aquellos que lo quieran hacer de inmediato los damos el apoyo, además del apoyo jurídico que tiene que hacerse por parte de los Consulados”, puntualizó la gobernante.

El centro de detención mencionado fue inaugurado hace poco más de un mes y la mayor parte de su estructura fue construida en una sola semana en un aeropuerto abandonado entre los Everglades, zona natural al oeste de Miami, rodeada de caimanes y pantanos.

Varios grupos ambientales y de protección a los derechos humanos han presentado demandas para evitar que continúen las obras del Alligator Alcatraz, al argumentar que destruye parte integral del ecosistema de esa zona de Florida y viola tierra sagrada habitada por indígenas originarios de la región.