Hay 410 nuevos casos de sarampión en México, informa SSa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Febrero de 2026 a las 10:50:38

Ciudad de México, a 17 de febrero 2026.- Durante la semana pasada se registraron 410 nuevos casos de sarampión, con lo que ya suman 9 mil 487 infecciones entre 2025 y 2026, de acuerdo con cifras del subsecretario de Salud federal, Eduardo Clark García Dobarganes.

Durante su participación en la conferencia de prensa matutina, el funcionario federal reiteró el llamado a la población menor de 50 años para que acudan a vacunarse en uno de los 20 mil centros de atención habilitados en todo el país.

En ese sentido, el subsecretario recalcó que a la Secretaría de Salud (SSa), le interesa principalmente que los menores de edad entre seis meses y 12 años sean vacunados incluso aquellos que solamente tienen una dosis.

Además, destacó que en Chihuahua, donde surgió el brote en 2025, se aplicaron 1.6 millones de vacunas, lo que permitió controlar el brote y actualmente prácticamente ya no se reportan nuevos casos en esa entidad.

Por otra parte, recordó que actualmente se tiene 27 millones de vacunas para aplicarlas y se estima que en tres meses se puedan adquirir otras 20 millones más.